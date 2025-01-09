2046年料819萬人口 增百萬伙應付需求

【本報訊】政府最新推算2046年本港人口將達819萬，當中65歲或以上的長者佔36%，又預期未來人口將持續高齡化。當局表示，在估算未來30年的土地需求時，已計入同期預計需要約100萬個新增房屋單位的土地需求，以照顧家庭住戶數目的增長、舊樓重建及流動人口的需要等。由於政府所設的土地供應目標高於估算需求，因此有緩衝空間按實際發展情況擴大城市容量，以上土地供應量仍足夠應付統計處推算到2046年居住人口的需要。

65歲或以上佔逾三分之一 勞工及福利局局長孫玉菡昨日在立法會上回應議員質詢時指，去年年中本港人口已超過750萬，按最新推算至2046年更會達到819萬，撇除外籍家庭傭工，當中65歲或以上長者屆時將增加至佔人口36%，勞動人口參與率亦會因而由2023年的約55%，逐步下降至2046年的52%。

他稱去年公布的2023年人力推算顯示，本地人口急速高齡化，未來5年各行各業人力供應將不敷填補空缺，人力缺口將持續擴大。政府已於2022年底推出一系列積極招攬人才措施，各項人才入境計劃至去年底共收到逾43萬宗申請，當中逾27萬宗獲批，超過18萬名人才帶同其受養人，經各項人才入境計劃抵港，扭轉本地勞動人口疫情期間的跌勢，有效填補本地人口及人力缺口。

被問及本港在2030年後的整體空間規劃、土地和基建發展，能容納多少人口居住，他指在估算未來30年的土地需求時，已計入同期預計需要約100萬個新增房屋單位的土地需求，以照顧家庭住戶數目的增長、舊樓重建及流動人口的需要等。由於政府所設的土地供應目標高於估算需求，因此有緩衝空間按實際發展情況擴大城市容量，以上土地供應量仍足夠應付統計處推算到2046年約819萬居住人口的需要。