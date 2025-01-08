自成一家：美國防外不如防內

踏入2025年的第一天，美國就發生兩宗重大的恐怖襲擊事件。一宗是有人在路易斯安那州新奧爾良市駕車故意衝撞人群，導致逾10人死亡；另一宗是在拉斯維加斯特朗普國際酒店大門外發生的汽車爆炸案，司機當場死亡，多名途人受傷。兩件事除了同日發生，還有很多巧合之處，包括兩名疑兇都是退役軍人，曾經先後駐守同一個軍營，亦曾在同一時間在阿富汗服役，不由令人聯想起是恐怖組織在背後策劃。

美國的國土孤懸海外，不容易遭受外國攻擊，911事件是少數成功的恐怖主義襲擊。不過諷刺的是，美國政府在2001年展開反恐戰爭，20多年來不斷對伊斯蘭國家進行軍事打擊，不僅在國外產生更多恐怖主義，也把外國的激進思想傳回美國本土，衍生出本土恐怖主義。一些土生土長的美國公民或永久居民，往往在社會上採用暴力行為製造恐懼，以達成政治或宗教等目標。

雖然美國政府調查後認為上述兩宗事故沒有明確關聯，但兩件事的疑兇明顯是因個人對社會不滿而選擇實施恐襲，再次揭示仇恨是恐怖主義的溫床。這些恐怖分子為了製造社會混亂，往往走向極端，希望給政府施壓。

恐怖主義之所以在美國抬頭，原因之一是國內貧富差距日益擴大。近年美國製造業空心化，大量工人失業，部分人採取激進行為報復社會或政府。目前本土恐怖主義已成為美國的最大威脅，華府與其防外，不如花更多精力防內。實際上，近年美國政界亦兩極分化嚴重，在早前的總統選舉，政治光譜的兩端都對美國現狀不滿。特朗普本月20日上台後，美國政壇的政黨互鬥恐將白熱化，而恐襲事件只會愈禁愈多，亦反映美國正步向衰落。