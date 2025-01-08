冰鑑春秋：啟動大罷免時代？

民進黨立院黨團總召柯建銘嗆聲要啟動大罷免時代，一口氣罷掉藍營41名區域立委，國民黨立委賴士葆也反嗆準備階段性罷免民進黨38席立委，農曆新年一過完，台灣政局顯然更加混亂。

對於柯建銘的說法，雖然有零星響應，但民進黨團似乎不願隨之起舞，多半低調回應，有人據此認為，大罷免並非賴清德的本意，賴所謂「更大的民主」指的不是全面性的罷免，所以才會讓柯陷入「一個人的武林」這種尷尬局面。然而，若「更大的民主」不是大罷免，那又指的是甚麼呢？

照理來說，賴清德面對雙少數局面，應該甫當選就立即拜會在野黨領袖尋求和解，開啟對話協商的契機。但他完全沒打算這麼做，而是不斷鼓動民進黨立院黨團與側翼青鳥，多次試圖用衝撞對決的方式碾壓在野黨，最後卻全面潰敗，導致本屆立委上任以來，民進黨每仗必敗，綠委無論士氣與體力都呈低迷狀態。

到了這個地步，賴清德卻仍舊不想改弦易轍，還是不斷要求綠委正面對抗；或許對賴清德來說，立法院一次又一次被藍白聯手擊垮，反倒會激起綠營支持者的憤怒，從而投入罷免，只要拉下兩三席藍委，就可重回立院第一大黨，宣稱自己代表「更大的民主」，再利用柯案要挾白營，就此拿回議事主導權。但這種想法太過一廂情願，明眼人都知道毫不可行，柯建銘索性誇張地喊出全面罷免，表面上是呼應黨主席，實際上卻是諷諭賴清德此路根本不通。

所以，問題的關鍵其實還是賴清德根本不願遵循民主議事的規則，只想握有不受監督限制的權力，只要他存在這種想法，台灣政壇絕對永無寧日，就看他不認輸地一直蠻幹下去吧。