強詞有理：以武逼統

日本媒體引述「消息人士」稱，上月中國3艘軍艦帶着3艘海警船在宮古海峽進行模擬封鎖演習，顯然是為了測試「拒止外軍」的能力。此消息沒有獲得中國官方證實，是真是假無從稽考，但早前解放軍確實曾在相關海域附近進行大規模軍事活動，共出動90艘艦艇，活動範圍涵蓋第一島鏈並延伸到第二島鏈之間。從時間節點上看，封鎖宮古海峽之說也許不是捕風捉影。

宮古海峽是連接東海與太平洋的重要水道，也是台灣賴以生存的生命線，一旦被封鎖切斷，其處境也就可想而知。毫無疑問，以當今中國大陸的軍事實力，封鎖宮古海峽並非沒有可能，美日等外軍即使想介入台海戰爭，也難越雷池一步。最近解放軍密集曝光大殺器，第六代隱形戰機、076兩棲攻擊艦、空警3000預警機、反隱身無人預警機「神雕」等等，據說轟20遠程隱形戰略轟炸機也已完成首飛。一向低調的中國軍工企業，為何忽然如此「張揚」？除了展現自信，也是為了令老美知難而退。

古人說：「用兵之道，攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。」解決台灣問題亦應如此，大陸不是沒有能力採取武統，而是希望盡量採取其他方式，以免把台灣打爛打殘。早在多年前，就有人提議採取「北平模式」，通過包圍封鎖，迫使台灣當局投降，而非直接武力進攻，也就是所謂的「以武逼統」。此提議曾受到諸多質疑，認為不切實際，畢竟當時大陸未必有能力封鎖台灣，也未必有能力阻止外軍介入。但今時不同往日，隨着大陸軍事裝備日新月異，整體實力突飛猛進，封鎖台灣、拒止外軍再也不是沒有可能。

事實上，解放軍經過多次圍台軍演，已經胸有成竹，台灣海峽基本納入大陸控制範圍，逐漸「內海化」，現在的重點主要放在加強反介入及區域拒止能力。最近這次大規模軍事活動，有人稱之為「聯合利劍C」，就是針對整個第一島鏈，而不僅僅是圍台。

曾有一段時間，美國政客瘋狂叫囂將「戰略模糊」轉成「戰略清晰」，拜登甚至多次表示將派兵協防台灣。日本政客鸚鵡學舌，揚言「台灣有事即日本有事」。而最近美國政客的狂言妄語明顯減少，日本政府更是見風使舵，對中國拋出橄欖枝。這再次證明一個道理，真理只在大炮射程之內，中方亮劍已見成效。