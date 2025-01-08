東港城第19屆新春花展會 雲集珍貴首亮相蓓蕾

一連21天花韻迎春賀蛇年 打卡必去幻彩流光許願池 蛇年將至，近日又是着手辦年貨的良機，有鮮花盆栽批發商料市民今年會花費800至1,000元購買年花布置家居，金額較去年微升。新鴻基地產旗下將軍澳東港城將於今日至28日一連21日，舉辦第19屆新春花展會「花韻迎春」，讓市民搶先入手心水蘭花及年花。東港城更精選19款矜貴本地培植香港蝴蝶蘭及日本蘭花於場內開售，當中8款更是香港首次亮相的全新培植品種，場內又集結逾百款優雅蘭花及意頭年花，讓市民可以輕鬆選購滿載祝福的年花佳品。

本地培植日本蘭花 奪目耀眼 適逢東港城新春花展會踏入第19年，商場特別推出19款本地培植蝴蝶蘭及日本蘭花，當中8款全新品種更於本港首度亮相，包括3款本地培植蝴蝶蘭及5款日本矜貴蘭花。其中本地代表「粉蝶朝陽」以溫暖的玫紅色奪目耀眼，小巧精緻的花朵層層綻放，彷彿點燃一簇簇熱情的火燄，洋溢着無限生命力；日本代表「雪融紫霞」則以純白襯托雅緻的粉紫，花蕊點綴着細膩斑點，飽滿的花形與柔和的色彩交相輝映，散發出脫俗的優雅與浪漫氣息。

行業巨頭共同主理 睇好市況 今年的新春花展會繼續由「蘭花大王」楊小龍及其子楊尹俊「父子檔」，聯同「香港年花大王」賴榮春共同主理。3人均表示，農曆新年是傳統大節日，而今年農曆新年較早，上月聖誕節期間已經有不少市民及企業預訂蘭花及年花作送禮自用，而且近日市況回暖，市面人流及消費均較以往興旺，因此對新春花卉市道感到正面，預期港人會傾向選購花期較長的蘭花或貴價花款。此外，東港城特別以百朵琉璃彩花及璀璨花燈打造「花語心願」5大夢幻打卡場景。市民在燈影下穿過流光星海拱門，彷彿踏入一個粉紅夢境，漫天花燈輕輝如星，映照眼前的浪漫景致。其中矚目的幻彩流光許願池高達4米，在瀑布燈光映照下，花澗如夢似幻，令人流連忘返，絕對是打卡熱點。