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與私家車相撞 89歲單車翁送院

【本報訊】昨日上午近11時，一輛私家車駛至屯門石排頭路卓爾居二期對開，司機懷疑收掣不及，私家車撞翻一輛左轉的單車。騎乘單車的姓鄭（89歲）老翁倒地，導致頭及手部受傷。救護員接報趕至，發現傷者清醒，替其敷治包紮後，再由救護車把他送往屯門醫院治理。姓陳（43歲）私家車司機留在現場助查。
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