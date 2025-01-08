六旬漢捱撞不治 旅巴司機涉危駕

【本報訊】前日下午約5時50分，一輛旅遊巴沿大埔廣宏街往廣福邨方向行駛，當駛至宏福苑對開一巴士站對開，司機懷疑收掣不及，旅遊巴撞倒一名姓鍾（65歲）男途人，鍾男跌倒時再撞向另一名姓李（67歲）女途人。

鍾男胸部受傷，清醒被送往沙田威爾斯親王醫院治理，惟其後情況惡化，於同日晚上7時35分被證實死亡。李婦則四肢受傷，清醒被送往大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。

執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕姓馮（66歲）旅遊巴男司機，他已被扣留調查。昨日警員重返現場調查，並貼告示呼籲市民提供車禍資料。

駕三輪電單車 鐵騎士昏迷 另外，昨日中午12時許，一名姓何（62歲）男子駕駛三輪電單車，沿大埔太和路往大埔工業邨方向行駛，當駛至南運路交界，何男懷疑暈倒倒地，其他司機見狀，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，發現事主昏迷，幸仍有呼吸和脈搏，被送往那打素醫院搶救後回復清醒，其後被轉送沙田威爾親王醫院留醫。