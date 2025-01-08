入境處歲晚反黑工 拘29男女包括假難民

裝修清潔需求多 一周搜88住宅商戶處所 入境處一直密切留意與非法勞工活動相關的罪行趨勢，適時採取行動打擊「黑工經濟圈」。年近歲晚，不少市民會聘請裝修工或清潔工，替家居及公司進行裝修大掃除，因此成為非法勞工「搵快錢」的大好良機。有見及此，入境處廣泛收集情報，並自上周一起至昨日巡查全港多個目標地點共拘捕29人，包括26名裝修黑工及3名僱主。據悉，該批黑工主要屬內地人，透過假扮旅客來港打工，日薪介乎100至600元。

針對農曆新年前夕，非法勞工可能受聘進行裝修清潔工作，入境處特遣隊人員經情報分析及深入調查後，從上周一起至昨日，在全港多區展開多次代號為「促進行動」的反非法勞工行動。

多以旅客身份入境 日薪100至600元 截至昨日，人員共搜查88個目標住宅單位及商戶等處所，當中包括兩個新建公共屋邨內的多個裝修中單位，並以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕26名懷疑充當非法勞工的男子（20至57歲），其中有25名內地人及一名持「行街紙」的印尼籍假難民；另有兩男一女（44至56歲）本地人，涉嫌「聘用非法勞工」被捕。

據了解，涉案非法勞工大部分以旅客身份入境，他們被捕時正替單位進行裝修工程。初步調查顯示，各人日薪由100元至600元不等，以現金出糧。行動中，人員同時檢獲電鑽、雷射水平尺、捲尺等證物。

入境處提醒市民，為處所進行裝修清潔所衍生的服務費用固然重要，但是服務提供者或僱員是否可以合法受僱，亦是必須注意的事項。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年；任何人如聘用不可合法受僱的人士，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。