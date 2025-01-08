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鐵筆插嘴傷額 女清潔工送院

受傷女工送院治理。（蘇偉明攝） 受傷女工送院治理。（蘇偉明攝）
受傷女工送院治理。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨接近中午1時，一名姓黃（56歲）清潔女工，在大圍顯泰街8號聚龍居一垃圾房工作期間，懷疑在檢拾垃圾時跣手，意外被鐵筆插傷嘴部及額頭，其工友得悉情況，慌忙協助報案。
檢拾垃圾跣手釀禍
救援人員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車把她送院治理。執法部門正就事故原因及經過展開調查。
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