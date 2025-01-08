電器短路 工廈物料倉起火

【本報訊】前日晚上9時許，荃灣沙咀道45號荃運工業中心一期，樓上一間裝修物料儲存倉突然起火冒煙，並且傳出懷疑爆炸巨響。

消防接報趕至，出動一隊煙帽隊開喉灌救，搜救隊則協助救援，約40分鐘後把火勢救熄。消防經初步調查後，懷疑上址有電器短路引致火警，事件中無人受傷，亦毋須疏散。