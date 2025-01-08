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跨部門掃黃 12內地女落網
荃灣：多名內地女子被捕。
【本報訊】荃灣區執法部門聯同入境處人員，早前根據線報及經調查後，於前日展開代號「嶺馬」的掃黃行動，於河背街、眾安街、兆和街及川龍街一帶，拘捕12名（31歲至45歲）內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕女子已被帶走調查，稍後將會交由入境處跟進。
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