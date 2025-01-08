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冚非法釣魚機 賭檔拘11人
旺角：檢獲釣魚機等證物。
【本報訊】旺角區執法部門，早前經調查和情報分析後，於前日展開代號「蓄勢」行動，於上海街一單位，搗破一個非法釣魚機賭場，共拘捕11人。當中一名55歲女子，涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外6男4女（25歲至55歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中檢獲5部釣魚機、1,000元現金及一批賭具。
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