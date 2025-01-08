東呼即應：50元雞蛋仔 網民譏似煲墊唔開胃

【本報訊】政府將重心全放在旅遊業一門副業上，似乎忽略了作為主業的金融和創科業，因此被外界質疑錯焦點，倒不如擦亮「美食之都」的招牌。說起本地特色美食，就令人想起蛋撻、菠蘿油及雞蛋仔。《東呼即應》留意到早前有網民在社交平台上載短片，指在中環一個大型嘉年華活動上購買了50元一底的雞蛋仔，但是賣相就不大吸引，其他網民更諷刺說像「煲底墊」。

平時市面街舖賣的雞蛋仔，一底大約10元至20元，外面香脆、內裏鬆軟。但短片中該底貴價雞蛋仔看來已經不開胃，還引來「劏客」嫌疑，難怪有網民說「香港是水魚之都」。雖則好不好吃見仁見智，但如果食物未煮熟就擺上枱奉客，就更令人一肚氣了。

酒樓牛肉球「生」鮮奉客 另外，有網民在酒樓吃點心，竟發現蒸籠的牛肉球未熟，夾開是漿糊狀，似乎還是生肉。他在社交平台發文說：「真係『生』竹牛肉，老細都唔知點做嘢，不如執咗佢。」所以說本港餐飲業生意淡靜，和內地飲食業相比慢慢失去競爭力，並不是沒有原因。