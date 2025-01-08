東呼即應：盛事經濟斑斑劣迹 政府被轟監督失職

球星見面會一團糟 苦主向東呼即應控訴 港府近年大推盛事經濟，不過自從去年由藝術展覽到大型體育盛事，都出現頻頻「甩轆」狀況，甚至演變成公關災難，難以挽回公眾信心。上月20日本港舉行皇馬球星對巴塞傳奇球星見面會，搞到「一鑊粥」被球迷炮轟貨不對辦，事發至今已超過半個月，賠償方案仍然未能令球迷滿意。有苦主向《東呼即應》投訴活動混亂，批評政府完全沒有做到監督角色，對香港舉辦所謂國際盛事已經失去信心；有議員建議，政府部門應加強規管這類商業活動，或在審批賽事場地前，應了解主辦方有否設立賠償機制等。

香港大球場在上月20日晚上舉行「皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽，賽前的簽名會被爆出「走數風波」。有皇馬球迷向《東呼》投訴，指購買了主辦方6,880元的見面會套票，原定當日白天可與17名皇馬球員簽名及單獨合照，但由於當時主辦方安排混亂，導致大批球迷「被走數」。根據消委會的最新回應，截至今年1月3日中午12時，消委會共接獲31宗有關今次表演賽的投訴，涉及金額超過21.5萬元，當中最高金額是1.4萬元。

大會賠償方案未息眾怒 「被走數」之一的球迷阿J（化名）表示，見面會期間有很多人排隊，但等了半小時至45分鐘仍未能與球星互動，後來有一名負責人更稱簽名會已經完結，經過一輪周旋才可以入場。但他指當時已非所有皇馬球星留在現場，甚至無職員維持秩序，情況極之混亂。雖然大會隨即提供補償方案，打算收集球迷物品轉交給球星簽名，並在大球場再安排與球星合照，但可惜的是這個方案最後都「食白果」，球迷抵達球場後都見不到球星一面。

阿J質疑，不明白大會為何會安排沒有經驗的外判人員管理秩序，現時大部分持份者希望大會全額退款，雖然口頭有收到大會的另一個賠償方案，惟賠償金額比原價一半更少，坦言對此賠償感不滿意和不合理。

倘證涉不良營商可追究 針對今次事件的責任問題，律師梁永鏗認為，如果主辦方並非有充足理由，其實球迷在有證據的情況下，或能證明涉及不良的營商手法，便可以繼續追究下去。議員陸頌雄則表示，很多盛事純屬商業活動，未必有政府資助，除了希望消委會加強公眾教育外，亦建議政府或旅發局可以做一個盛事「Q嘜」認證，加強消費者的信心。

上月舉行的皇馬球星對巴塞傳奇球星見面會搞到「一鑊粥」。 東呼即應爆料熱線