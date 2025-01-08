土地發展受限 促當局以白色規劃簡化

【本報訊】本港建造成本長期處於世界前列，建造成本高昂。地產及建造界議員龍漢標出席一個論壇時，更斥本港的土地發展經常受制於冗長的審批程序，間接窒礙土地利用率，建議當局簡化短期豁免書申請的處理流程等，以及引入白色規劃「White Zone」，釋放市區重建潛力。發展局指去年第3季起至今年，正陸續研究或實施推動自行認證等60項新措施。

發展局與香港地產建設商會昨舉辦一論壇探討如何完善土地審批標準、精簡發展流程和提升效率。龍漢標指過去土地發展經常受制於冗長的審批程序，間接窒礙土地利用率，曾向政府提出許多建議，期望整個流程可以簡化，又指近年政府已從法例和行政程序兩方面作出了部分改善。

預先涵蓋各用途 龍漢標建議政府研究如何進一步精簡土地行政程序，例如簡化短期豁免書申請的處理流程等。在善用土地方面，政府仍然有不少優化空間，例如釋放市區重建潛力方面，可引入「White Zone」白色規劃，令土地用途更靈活。「White Zone」規劃的好處是預先涵蓋多種用途，日後再由市場決定最佳的用途組合，將更能配合未來發展需要。

發展局表示，決策局及部門在去年第3季起至今年，正陸續研究或實施約60項新措施，涵蓋範疇包括推動自行認證、引進更多分階段提交資料的安排、檢視提交和更新技術評估的要求、精簡土地行政程序等。政府會繼續善用聯合小組委員會與業界溝通。