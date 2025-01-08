有疑犯判囚4個月 潑液案未杜絕

【本報訊】私密部位被潑不明液體的事件惹起關注，有婦女團體引述相關關注組指油尖旺區屬重災區。油尖旺區議會昨討論相關事宜及偷拍問題，執法部門指去年油尖旺合共142宗非禮案及95宗偷拍案件，旺角警區去年1至2月有9名婦女遭潑不明液體，疑犯已落網並判囚4個月。

油尖旺非禮 破案率僅六成 執法部門指旺角警區去年共接獲了62宗的偷拍相關案件，共拘捕45名涉案人士，破案率91.9%；非禮案件則有50宗，拘捕32名涉案人士，破案率是64%。至於油尖警區去年接獲92宗非禮案，破案率有64.1%；偷拍案有33宗，破案率有81.8%。

區議員鄧銘心指事件經傳媒報道，已引起公眾廣泛關注。鑑於有關婦女團體反映，指受害人被潑不明液體而去報警時，發覺舉證十分困難，而有關罪行在油尖旺情況特別嚴重，可能是因為人流多，犯案之後容易脫身。她認為長遠而言應增設更多閉路電視以助舉證。

另一區議員黃舒明認為無論是公共設施或商場都應以婦女友善的角度考慮，將開揚的設計加上白板或磨砂膠紙以避免偷窺。區議員李思敏指有關婦女組織羅列大批數據並提供油尖旺區的10大黑點，希望執法部門制訂針對黑點的措施或宣傳教育，擔心油尖旺區四通八達，閉路電視未必可全面覆蓋。

執法部門強調一直非常關注這一方面的案件，會在相關黑點加強巡邏，而就一些相關的黑點亦有監察和部署。