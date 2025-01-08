女子被叫「大波蓮」 平機會關注事件

【本報訊】餐廳新入職女員工控訴在上班期間被分區經理性騷擾自己，包括擅自幫女事主改不雅花名「大波妹」、「大波蓮」，令她感到極大的不尊重。平機會指高度關注事件，絕不容忍相關行為。在收到相關投訴後，會方會根據既定守則作適當跟進行動，強調任何職員、包括僱主，不論性別，自行或聯同其他人，以任何形式作出涉及性的行徑，而該行徑造成對另一職員屬有敵意或具威嚇性的環境，即構成性騷擾。女事主再撰文，指已正式離開「Terrace in seaside」，並上載截圖，指涉事分區經理透過社交平台向她道歉，但仍未能接受及理解。

涉事3員工退出公司群組 平機會發表聲明，指一般不會公開評論個別個案是否構成違法的歧視行為，但又指根據《性別歧視條例》，僱員在受僱用期間向同事作出性騷擾，即屬違法。平機會又稱，根據《性別歧視條例》規定，僱員作出的性騷擾行為，即使僱主並不知情，仍有可能要負上轉承責任；除非其僱主能證明已採取合理地切實可行的措施，以防止有關的性騷擾發生，才可作為免責的辯護理由。

此外，女事主昨再於社交平台表示，3位帶頭性騷擾的員工亦已經離開公司群組，更表也被除名，分區經理已向她道歉，但仍未能接受及理解，「係咪應該喺現實面對面同我道歉？而唔係求其喺網上面抄一篇道歉文，改幾隻字就send番畀我當自己已經誠心反省。我唔係高層我唔識理解你，同埋我睇唔出呢篇嘢有誠意。」

涉事餐廳回覆傳媒指，已委派由人事部同事組成的獨立調查隊伍，到分店與部分同事會面，並將於今日與另一部分同事會面，了解事件情況。待調查完成後，會按調查結果，考慮是否進一步採取行動，不排除會再作處分。