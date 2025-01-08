全球涉AI金融犯罪 大增56％

有數據分析公司發布《2025年五大金融犯罪合規趨勢》，指去年全球金融罪案涉款1.4兆美元（約10.8兆港元），其中涉及AI的金融罪案增加了56%，機構認為金融機構，尤其是銀行業應重新評估現有的保安政策，建議採取聯合方案，整合AI解決方案、專家及數據分析，以應對金融罪案。

報告提到，全球的監管機構、執法部門和私營部門正進行更緊密的合作，以應對金融罪案，並以新加坡的洗錢/恐怖主義融資資訊與案例協作共享平台，可有效打擊金融犯罪。此外，機構面臨金融犯罪風險、執法行動和合規成本的上升。69%的高階主管預期金融犯罪風險會增加，超過60%的高階主管預期執法行動會增加，報告預料全球監管機構的範圍變得更廣更深。同時，賄賂和腐敗將成為相關產業的首要問題，因賄賂及貪污每年造成全球經濟損失約3.6兆美元（約28兆港元），另有48%合規專業人士預期賄賂與貪污風險會增加。