氣候暖化 林超英警告 建人工島等睇水浸

【本報訊】全球暖化問題愈趨嚴重，天文台前台長林超英指根據去年的數據顯示，全球暖化已衝破臨界點，隨之而來是愈來愈頻繁和危險的極端天氣事件，他警告政府不應做錯誤的事，在海上建一座等待海平面上升水淹的人工島、在深圳河口洪泛平原興建同樣等待海平面上升水淹的「創新科技園區」。

林超英日前在網上貼文指出，雖然2024年12月的全球數據仍有待處理，但直到11月的氣象資料顯示，2024年全球平均氣溫篤定是有紀錄以來最熱的一年，而且比工業化前水平高出1.5℃以上，亦即突破了1.5℃這條警戒線。

他解釋，突破1.5℃是全球會有愈來愈頻繁和危險的極端天氣事件，包括熱浪、乾旱、野火、暴雨和洪水，過去一年各種由風雨或乾旱造成傷害的新聞報道非常多，且必須說明除了直接的人命傷亡，還有連鎖的影響，例如經濟損失、生態失衝、疾病蔓延、糧食短缺、饑荒、難民流徙、旅遊業受損、物流鏈不穩、物價起伏、窮人生活艱難、社會不安定等問題。

2024年迎來突破1.5℃的新氣候時代，他認為市民及政府均要思考必須做甚麼去減緩氣候變化，同時應思考須做甚麼去防禦無可避免的極端天氣。

稱屬「常識」 盼當局覺醒 林又指，應對氣候變化，還有關鍵一點是不應做錯誤的事，為香港增添本來沒有的氣候風險，例如在海上建一座等待海平面上升水淹的人工島、在深圳河口洪泛平原興建同樣等待海平面上升水淹的「創新科技園區」，他指其實來到這個階段，這個應該已是「常識」，期望有關當局早日覺醒。