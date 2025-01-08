醫健：健康在您手：選對樂齡輔助器材 提升長者生活質素

隨着人口老化和居家安老的需求上升，樂齡科技日漸普及，例如醫療床和移位機等。照顧者在添置設備前，可參考以下三個貼士，提升長者的生活質素，兼減輕自己的照顧壓力。

貼士一：因應身體狀況選擇 需長期臥床的長者可考慮有升降床背功能及超低床設計的醫療護理床，不但方便長者觀看電視，亦便利照顧者處理日常起居。長時間臥床的長期病患，容易令皮膚受壓及血液循環不良而誘發壓瘡。使用配備翻身功能的護理床及防壓瘡床褥，可減少受壓點和促進血液循環，降低壓瘡風險。

貼士二：評估家居環境 選擇輔助器材前需仔細評估家居環境，確保通道暢通。以選擇淋浴便椅為例，應先注意浴室的門闊和通道空間；選擇電動輪椅前，需確認家中走廊和大廈升降機能否容納輪椅出入。提前測量和調整家居布局，有助提升長者使用輔助器材的體驗。

貼士三：尋求專業意見 照顧者可諮詢職業治療師和物理治療師的意見，特別是電動輪椅和移位機等較複雜的設備，建議經專業職業治療師評估及指導才使用較為穩妥。治療師亦會教授長者及照顧者如何正確使用設備，確保操作安全，減少使用不當的風險。

照顧者也可先以租賃形式試用，再考慮是否購買設備，以減少浪費。我們為18歲或以上的有需要人士，提供器材租借服務，並支援租用時遇到的使用疑難及維修保養，所有器材在出租前均經過清潔和消毒。如有興趣了解更多，歡迎致電或WhatsApp 3892 7006。

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