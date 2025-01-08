兒童醫院母乳庫 冀年收1000公升

【本報訊】香港兒童醫院內的「香港母乳庫」於前日開始招募捐贈者及接收母乳，並於昨日介紹有關計劃及接收流程。香港母乳庫總監黃明沁指服務首日已接獲逾百宗查詢，有信心3月或以前可收集到50至100公升母乳，開始提供予有需要的嬰兒，期望每年收集1,000公升母乳，讓450至600名初生嬰兒受惠。

捐贈者需接受面談評估驗血 黃明沁表示，母乳可為嬰兒提供完善營養，亦易於吸收，適合早產嬰兒未完全發育的腸胃，且母乳中的抗體及生物活性因子也能提高其抵抗力，無法被任何產品取代。捐出的母乳會經過嚴格消毒及檢驗等程序，可在母乳庫儲存約6個月，按每位捐贈者作單位獨立存放，同時會標明到期日。由母乳收集、處理至分發，所有流程資料將記錄於母乳庫系統，保存30年，方便日後追溯。

母乳庫資深護師林志愛指母乳庫會邀請有意捐贈者面談，進行健康評估及驗血，並提供一系列指引及注意事項。捐贈者若遇上問題，如捐出的母乳不達標、「塞奶」等，亦可向有關人員尋求指導。

在條件方面，捐贈者必須正在餵哺母乳，而其嬰兒為一歲以下，且自身身體健康，無吸煙、過量飲酒等。而有關母乳會優先向懷孕不足32周出生、出生時體重低於1.5公斤、接受內或外科治療而需捐贈母乳等有需要嬰兒發放。