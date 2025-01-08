XEC新冠變種多地蔓延 未來兩月具爆發風險

澳昆士蘭廣泛中招 每曰250人入院治療 流感與新冠病毒正在社區蔓延，香港大學兩名醫學專家昨分別警告，未來兩個月，流感與新冠病毒或齊爆發，並可能出現不同流感類型的「雙高峰」爆發。翻查世界衞生組織的監察，新冠變種病毒株XEC首個樣本於去年6月已被發現，並於9月被列作監視下的變種病毒株（VUM）。隨後多國XEC感染陸續上升，至去年12月初達致高峰，佔所有已呈報的新冠個案近38%，近期該病毒在歐洲及澳洲十分活躍。

香港大學醫學院公共衞生病毒學講座教授潘烈文表示，本港新冠病毒的現時感染個案呈平穩，但後續的增長難以預料。直言新冠病毒可能或有爆發風險，可能會出現新變種毒株，傳播速度加快，呼籲高風險人士，如長者和小孩盡快前往接種疫苗，以紓緩感染病徵，並降低傳染風險。至於流感，本港有感染上升的趨勢，以過往經驗來看，1至3月屬於流感高峰期。

新冠變種毒株去年6月已出現，XEC毒株的感染比例其後在歐美等地躍升，甚至超過JN.1、KP.2等較主流的病毒株。澳洲昆士蘭州近期新涉及XEC比例大幅增加，入院者以長者為主。上月中當地政府就公布，當地正面臨新一波新冠危機，每天逾250人入院治療，而收集到的新冠病毒樣本中，近49%涉及XEC，呼籲民眾做好預防措施。世衞指，XEC與其他變種病毒株相比，逃避免疫系統的優勢微乎其微，暫沒有證據顯示XEC對構成重症有較大風險，認為現時XEC對全球衞生威脅較低。

流感雙高峰來勢洶洶 另一名港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅則指，聖誕及新年假期過後，不少外出遊玩後的市民都有感染流感。現時本港流感的活躍程度已達到世界衞生組織水平，並有繼續上升的趨勢。在感染者當中，主要是年齡在5歲或以下的幼童感染率上升幅度較大。預計在今年農曆新年前後流感將進入高峰期。

孔強調，去年的流感高峰期持續約28周，兒童或長者的流感疫苗接種率都較往年高，令社區產生了足夠強的免疫力。料今年的高峰有機會較去年短，不過可能會有兩種不同流感一起爆發的「雙高峰」，即先爆發H1甲型流感，之後3月再爆發H3流感。H3流感預計在今年夏季將出現小高峰。但這類「雙高峰」將不會持續很久，約持續一個月左右甚至更短時間。