陸振中認拍事主肩 指會擁抱同事安慰

陸振中

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，於2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審，陸振中續接受控方盤問。陸對於被問到曾在大埔龍尾沙灘從後熊抱女下屬，他稱沒有熊抱對方，但確曾從後拍她肩部安慰她。陸又稱如男女同事有需要，他亦會擁抱對方以作安慰。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。

據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，陸在殘廁內，3度非禮Ｘ。另在7月飯局後，陸明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間陸曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

否認曾從後熊抱 就陸振中於2022年7月5日曾駕車載女事主Ｘ到大埔龍尾沙灘一事，控方播放當日沙灘一帶的閉路電視片段，指Ｘ為陸撐傘時，陸的左手放在Ｘ肩部一段時間且「近乎想攬住佢」。控方又指陸當時想熊抱Ｘ，Ｘ則有掙扎，並想移開他的手。陸不同意曾從後熊抱Ｘ，並指當時Ｘ向他訴苦，他只是「拍一拍」她的肩部來安慰她，但他承認當時二人距離過近。他又指有時其他同事之間都有需要，有男同事哭泣時，他也會擁抱對方。

至於Ｘ病愈初復工時駕「順風車」接送對方，陸稱只是舉手之勞，並否認曾在7月6日於車上說喜歡Ｘ。案件編號：DCCC137/2023