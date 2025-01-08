8資助大學7間錄增長 盈餘跌近4億 理大稱加薪

【本報訊】根據各間資助大學的年報，八大當中有7間大學在2023/24年度盈餘錄得增長，惟理工大學的盈餘由2022/23年度的9.3億元，跌至2023/24年度的5.4億元，減少約3.9億元。理大表示，盈餘下降是由於學術與科研人員有所增長，加上因應通脹、現行市場趨勢及教職員表現評估而調整薪酬，令教職員薪酬及福利支出有所增加，佔總開支62%。

港大錄37.9億盈餘 升幅近倍 其他資助大學方面，香港大學於2023/24年度錄得37.9億元盈餘，為八大之冠，較2022/23年度的盈餘19.3億元大增18.5億元，升幅接近一倍。另外，港大於2023/24年度獲捐贈9.1億元，同樣為八大之冠，校方指當中4.9億元用於研究，2,800萬元用於校舍的基建項目當中。

而中文大學的盈餘則由2022/23年度的18.4億元，增加10.9億元至29.3億元，獲捐贈金額為6.6億元。中大在財報中指出，隨環球主要投資市場持續復甦，利息和淨投資收益顯著上升，投資收益較往年增約11.1億元至19.5億元。

另外，城市大學於2022/23年度錄得3.4億元虧蝕，2023/24年度終於轉虧為盈，錄得1.7億元盈餘。另外，根據城大的年報，最高薪的教職員年薪介乎855萬元至870萬元，薪酬水平高於其他資助大學。