港大研新型納米過濾膜 改變水淨化程序

【本報訊】香港大學工程學院土木工程系研究團隊成功利用天然蠶絲製造了一種新型納米過濾膜，可廣泛應用於工業廢水加工、處理或家居濾水等領域，去除包括重金屬、有機分子和微生物等多種污染物，同時允許水和有益的礦物離子通過，可徹底改變水的淨化或處理程序。

研究團隊指出，目前的淨水方法有一個主要缺點，是在淨水的過程中需要極高的壓力，使得處理過程耗能、昂貴，且需要大型設備，而研究團隊開發的絲基納米過濾膜可以使用部分真空的方式，在極低的壓力下實現水淨化。

減少80%能源消耗 速度快10倍 而在測試中，絲膜在真空壓力的情況下，每小時每平方米的水流量達到56.8升，不僅讓有益礦物質通過，同時能去除水中99%以上的有機污染物，包括全氟化合物。而與傳統的納米過濾系統相比，這種絲質「超透膜」屬於可持續發展的濾膜，而且可以減少約80%的能源消耗，大幅節省成本。

領導研究團隊的港大工程學院土木工程系講座教授湯初陽表示，新絲基納米過濾膜的濾水速度比傳統的商用納米過濾膜快近10倍，同時仍能有效去除有害污染物，而且只需要輕微的真空吸力而不是強大的壓力，可帶來重大改變。研究團隊已為這項突破性的發明取得專利，並在最近的《自然通訊》期刊上發表。