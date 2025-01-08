1.28億六合彩金多寶揭盅 2注瓜分

【本報訊】史上最高的1.28億元六合彩金多寶昨晚揭盅，頭獎有兩注中，每注派近7,000萬元，幸運兒「橫財夢」成真！巨額彩金連日來吸引不少市民投注，總投注額逾3.2億元。昨日仍有不少市民把握機會投注，有市民希望中獎圓置業夢，也有市民投注碰碰運氣。

大埔投注站 百人長龍買「希望」 上周四（2日）新年金多寶頭獎無人中，累積逾億元金多寶至昨晚，亦創下六合彩50多年歷史最高彩金的紀錄。昨日傍晚約5時半，大埔廣福道賽馬會投注站人頭湧湧，每隔一至兩分鐘便有十多名街坊進入投注站，站內大排長龍，約100人在等候買彩票，有路過的市民見況嘖嘖稱奇，「嘩，好多人」，「仲多人過跑馬（日）！」人流眾多下，投注站亦特意關閉其中一個出入口，並實施特別人流安排，兩邊門口「一入一出」，門口保安指導市民於入口內進。

梁女士指過往甚少買六合彩，今次花50元「碰碰運氣」，對於1.2億元彩金，她稱暫未有具體打算，預計至少一半會捐出做善事，她已退休，稱無特別夢想，「環遊世界亦唔使靠彩金」。顧女士亦花了20元投注，被問及中頭獎有甚麼打算，她直言「梗係攞嚟買樓啦」。

昨晚的金多寶總投注額有328,821,743元，頭獎兩注中，每注派69,234,020元，二獎有14注中，每注派844,560元，三獎則有651.5注，每注派48,390元。今期攪珠結果為8，13，18，23，31，47，特別號碼16，而下期攪珠將會於明日（9日）舉行，馬會估計頭獎10元一注獨中，可得800萬元。