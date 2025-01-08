花車巡遊 盡顯港地道元素 年初一睇「熊貓號」

9輛賀歲特色上陣 46團體歌舞娛賓 賀歲花車巡遊「國泰新春國際匯演之夜」將在蛇年大年初一晚矚目登場，香港旅遊發展局昨日介紹安排，當晚有9輛充滿香港特色元素的花車、及來自海內外的46個表演團隊上陣，在尖沙咀一帶載歌載舞。旅發局表示，今年的演出陣容更勝去年，還邀得南韓人氣女團及泰國男團表演，讓市民及旅客「（在）香港睇晒咁多表演」，預計今年會有約10萬人次觀賞匯演、當中約一半是旅客。

花車巡遊以「如意新春 喜樂連連」為主題，不少花車在設計上融入香港的地道元素，例如在文體旅局、旅發局及海洋公園聯合呈獻的「熊貓暢遊香港號」上，會有大熊貓聯乘港式奶茶亮相；香港賽馬會花車則以黃金駿馬，再以140個精美風車點綴，象徵馬會140周年之餘，亦望與市民繼續攜手前行。

打頭陣的國泰花車以「家之歡聚 福滿團圓」為主題，載有多種書法揮春向大眾拜年，車頂設有飛機，寓意與大眾一同翱翔天際。至於今年首度參與的「LINE FRIENDS」花車以帆船為主體，車身模仿蛇「換鱗片」的設計，寓意新一年愈變愈好；車頭則有戴上蛇帽的小雞角色「Sally」，負責人介紹「蛇雞」在生肖上為三合，能帶來好運。

晚上8時 文化中心廣場出發 巡遊隊伍當晚8時將從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前約傍晚6時，將有18個本地表演團體表演雜耍、魔術等，率先炒熱現場氣氛。

此外，來自14個國家及地區、共16隊表演好手會參與盛事，不少隊伍來頭不小，包括勇奪2020年《全美一叮》 冠軍的印度舞團 V.UNBEATABLE DANCE GROUP、2018年《全美一叮》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體Zurcaroh；以及於2023年《印尼一叮》首獲「黃金按鈕」（Golden Buzzer）、來自印尼的舞蹈團 BRAVERY DANCERS。

旅發局亦緊貼年輕人追捧亞洲偶像動向，邀來泰國人氣男團LYKN及南韓女團Kep1er強勢列陣。12隊本地表演隊伍則有曾於2019年和2023年世界舞蹈大賽 （香港站）中奪冠的Chestroll Dance Crew等。

旅發局主席彭耀佳表示，局方會推出一站式新春節慶專頁，除推介大年初一新春國際匯演之外，更會搜羅多個城中慶祝新春活動，包括：年宵市場、年初二煙花匯演、年初三新年賽馬、年初四賀歲盃等，吸引旅客多留數天，體驗更多元賀歲活動。

另外，花車巡遊於香港文化中心、廣東道及彌敦道設約2,500個觀賞座位觀眾座，當中約70%售予市民及旅客，門票由300元至480元不等。匯演過後，旅客及市民仍可於年初二（1月30日）至2月13日於大埔林村許願廣場，觀賞多部花車，其中在年初二及初三（1月31日）更能欣賞多隊內地及國際表演隊伍獻技。