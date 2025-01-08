千億財赤促減公僕人手 交椅洲填海押後

【本報訊】政府早前改口指本年度財政赤字在1,000億元以下，為達到財政收支平衡政府會開源節流，但強調以節流為主，主要是控制政府經常開支的增長，工務工程排序方面會按先後緩急，調整推行時間。有議員指節流應包括減少公務員編制及降低建築成本等。在基建方面，有議員認為交椅洲填海工程應放在較後位置。

面對龐大財赤，議員洪雯昨在電台節目中指本港存在結構性財赤風險高，對於兩三年內回復收支平衡並不樂觀。她認為毋須急於達致收支平衡，否則要推行激進措施，本港結構性財赤風險高，兩三年內回復平衡並不樂觀。她認為要有心理準備面對較長時間的赤字，當局可制訂10年調整收支結構方案，包括減少公務員編制，降低建築成本等。

北都房屋項目倡優先獲資源 對於政府指工務工程排序會按緩急先後，繼日前有議員質疑高達7億元的北都展館是否有迫切性後，身兼工務小組委員會委員議員張欣宇在同一電台節目認為交椅洲填海工程應放在較後次序，北部都會區及房屋發展工程項目優先獲得資源，一些無明顯土地增值的地區工程，例如天橋、道路擴闊工程或會延後。至於正進行的規劃，他認為最後是否推行及何時推行，可視乎人口增長及財政狀況。

在建造業界方面，香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，政府指未來5年基本工程開支約每年900億元不會減少，相信對業界影響不大，又認為北都邀請不同財團參與，可帶動私人市場投資。