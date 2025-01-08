等同本地生定義 高才子女惹搶學額質疑

【本報訊】早前政府提出本港未來目標人口為1,000萬人，有議員關注在引入高才計劃下，現時已有5.6萬名未成年子女來港，指有家長擔心高才子女佔用本地學額，關注現時將高才子女釐定為本地生是否定義太闊，又認為在財赤下應檢視高才子女學費水平。當局重申政府已收到意見，會作通盤考慮。

立法會研究人口政策和措施小組委員會昨召開會議，委員會副主席容海恩關注提出本港未來目標人口的做法罕見，同時代表短期內或吸納200萬名外地人。目前本地學生學費是4萬多元，非本地學生約為14萬至18萬元，她提及高才子女若在首次簽發受養人簽證時未年滿18歲，亦可納入為本地學生，學費同是4萬多元，故這類學生的學費是非本地學生的三分之一，然而該等高才子女本身是來自外地，卻可計入本地學生，擔心對本地學生不太公平，或者霸佔了學位及資源。

議員促檢視學費水平 她指子女入讀大學是不少家長的目標，如高才子女佔用了本地學生學位，「本地嘅家長一定係唔會放過我哋」，同時她認為財赤之下應檢視高才子女學費水平。教育局副局長施俊輝只重申定義上高才子女等同本地學生，受到的教育服務與之相等，政府已收到意見，會作通盤考慮。

另一議員顏汶羽關注財赤之下，是否需要提升非本地生學費。施回應稱，雖然加學費能增加收入，但學費太高會影響競爭力及學生升學意欲。他說，現時非本地生學費與日本東京、新加坡相若，擔心提高學費會令他們選擇其他地方。

議員陳紹雄關注現時政府教育支出高的同時是否到位，是否單憑優化人才計劃、人才服務等「3大策略」，便能「建設國際專上教育樞紐」。他指培養學生國際視野應從中小學開始，同時不應只和國家比較，應和歐美、東南亞、一帶一路國家橫向比較。

施回應稱，政府現時工作聚焦專上院校，現時教資會資助大學非本地生學額已由20%提升至40%。中小學教育方面，他指現時課程有國際化元素，但較難帶他們到較遠地方交流。他說，留意到部分學校會帶高中生參與國際交流和比賽，政府全方位學習基金亦有相關資助。