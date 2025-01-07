自成一家：中日關係走出低谷嗎

最近一個月，日本突然熱衷和中國打交道，繼外相岩屋毅訪華後，首相石破茂前幾天也公開表示希望盡早訪問中國。石破茂一直以日本前首相田中角榮的弟子自許，十分推崇田中1972年推動日中邦交正常化。他近來的連番動作令不少人期盼中日關係有望走出低谷。

日本在二戰戰敗後，就被美國深度控制了將近80年，發展對美關係一向是日本外交關係的基石，中日關係走向很大程度上亦要取決於中美關係。特朗普2018年向中國發起貿易戰，東京政府就逐漸押注美國。不過特朗普這次再次當選總統，日本政府和社會卻是憂心忡忡，擔憂他上台後力推貿易保護主義政策，影響到依賴美國市場的日企。

更甚的是，特朗普自我感覺良好，向來不喜歡別人挑戰自己的權威，早前懷疑因為不滿石破茂在競選時主張取消駐日美軍特權，而拒絕與他會談。偏偏石破茂又欠缺日本前首相安倍晉三的靈活外交手段，性格清高，不願意奉承特朗普。兩人的性格可謂南轅北轍完全不對胃口。特朗普的再次回歸，也給了中日兩國一個改善關係的契機。

但石破茂意圖改善中日關係，最終目的只是為了應對特朗普的不確定性。這個情況宛如當年田中角榮與中國進行戰略合作，主要是要應對蘇聯的威脅。隨着蘇聯在上世紀90年代初解體，中日之間在冷戰時期被壓制的問題亦逐漸浮出水面，導致兩國關係開始惡化。石破茂一旦和特朗普修補關係，對華政策隨時也會改變。

中日之間的問題堆積如山，要解決不容易。尤其是石破茂領導的新內閣目前是少數派執政，政權基礎並不牢固。面對自民黨黨內派閥及反對黨壓力，石破茂能否說服國民調整對華關係也是疑問。