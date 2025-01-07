橫眉冷看：當心愈怕愈見鬼

林彪曾當過中國領導層的第二號人物，後來叛變出逃，乘坐的飛機在蒙古失事，他和妻子、兒子都一起死亡。據說林彪出事前的好一段時間，已經變得神經兮兮，他自謂身體虛弱，抵抗力差，於是怕風、怕光、怕嘈吵。這位林大元帥吩咐身邊所有的人，走路都要用慢動作，因為生怕會帶起風來，吹着他，讓他受涼。

一個人到了如斯地步，即使身體未死，精神早已死亡，他卻還一度在巴巴等待，幻想有一天，可以成為中國的第一號人物，那真是癡人說夢加癡心妄想。然而，今日的美國竟然變得林彪化，山姆大叔對自己的身體和抵抗能力，同樣失去信心。華盛頓政府宣稱，怕中國的TikTok會替美國年輕人洗腦，又怕中國製造的無人機會竊取機密訊息，更怕中國電動車會全面佔據當地市場。近日還變本加厲，除卻不信任中國之外，也不信任自己的盟友日本。美國總統拜登剛簽署法令，否決日本企業收購美國一家大型鋼鐵廠，對外提出的理由，是為了保護國家安全。

山姆大叔其實比林彪更可憐，林彪終日盼望能當上「一哥」，求來求去仍未如願，因而把自己想瘋了。但老美很早便是世界的老大，好應該表現出老大的氣魄和風範，終日疑神疑鬼，既要防備敵人，又要防備朋友，這樣做無異於自絕於人。一個人以至一個國家的衰敗，往往正是由此而起。

人的身體愈受保護，抵抗力就會愈差；國家的產業愈是隔絕外緣，愈會失去競爭能力。今日的中國市場正逐步向外開放，美國卻反其道而行，將貿易和製造業的城牆愈築愈高。林彪終日怕病、怕死，反倒愈快步向死亡，但願山姆大叔能以此為鑑，切勿重蹈覆轍。