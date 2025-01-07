筆下風雲：緊跟拜登 統統玩完

面對國會將啟動不信任動議，加上副總理兼財政部長方慧蘭也決裂辭職，加拿大總理杜魯多四面楚歌，終於傳出辭職消息。他2015年起出任加拿大總理，政績乏善可陳，只知緊跟美國反華，期間無理扣押華為太子女孟晚舟，更令中加關係直插冰點。惟盲目服從美國沒有換來實利，反而被特朗普嘲為「加拿大州州長」，喪權辱國，民怨沸騰，成為壓垮其政治生涯的最後一根稻草。

由此又可證明，緊跟美國反華並沒有好結果。君不見，南韓總統尹錫悅跟隨拜登指揮棒起舞，舐美舐到沒有底線，就連跟日本的國仇家恨，也因為拜登一聲令下要求韓日修好而拋棄。結果白宮一換主人，尹錫悅隨即被打入冷宮。他被彈劾前，還孜孜不倦地學習打高爾夫球，欲投特朗普所好，但特朗普瞅都沒瞅他一眼，只冷冷回應最近沒空打球；現在被彈劾隨時遭刑事調查，執政黨傳話促白宮發聲支持尹錫悅，結果卻是已讀不回，睬你都傻。

日本換了石破茂上台後，特朗普一樣沒有好臉色給他看，反而熱情地接待了安倍晉三遺孀，也未肯跟新首相見面。碰了一鼻子灰，見勢色不對，外相岩屋毅隨即訪華重建關係，而且好話說盡，暗示欲重回當年跟中國正式建交的日本首相、也就是石破茂師傅田中角榮的親華政策。

澳洲方面，總理阿爾巴內塞念茲在茲的龍蝦禁令，終於獲中方全面解禁，同時標誌兩國之間所有貿易禁令解除。儘管澳洲在軍事上依然親美，但深明在經貿上不能沒有中國。新西蘭國小人稀，一直沒有強烈的反華情結，跟中國着重貿易關係。至於英國向為美國小弟，保守黨反華反得甚歡，惟工黨上台後逐漸轉向，回歸理性。特朗普還未上台，拜登結下的反華聯盟便告瓦解。