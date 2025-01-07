坦言集：特朗普改革

美國候任總統特朗普上台會帶來美國的改革，抑或革命呢？

改革只是體制不變，權力轉移。特朗普獲選是得自建制外以及社會輿論的支持，一是反映民粹主義的威力，表現在普選的票數。二是反映美國政治與社會對現行政策和背後的建制精英不滿，要求轉變。特朗普主要是時勢造英雄，但他個人因素亦使他脫穎而出，帶來風氣。也因此可以聚集不滿現行建制的人物、集團、勢力的支援和依附，聲勢強大，甚至會演變成政治運動。利用他執政，藉國家資源，逐步制度化，取代現有的建制勢力。這便是意大利學者Vilfredo Pareto在20世紀初提出的「精英循環」理論。

特朗普還是在美國的政治體制、權力架構內運作，改的是枝節。一方面這只是改革，另方面體制架構不改，時勢遷移後，另一集團精英有機會替代特朗普，循環執政。改革可留下一定的制度文化改變，但不會帶來根本的轉變，更不用說觸及美國霸權主義。

特朗普的言論可以十分離經叛道，可是實際執行時卻不會天馬行空。一是他的主張需在體制內轉變為政策，按照一定程式，他不可能不跟從體制和程式，其中便有眾多的制約。他的言論只是為談判時討價還價，未必會堅持執行。他是商賈，謀的是利，不是政治家或理想主義者。他不會堅持原則，也缺嚴格的意識形態信仰。即使加上馬斯克等另有企圖的勢力參與，反而會引致相互的衝突。特朗普的善變與馬斯克的創新理念，可以配合，但矛盾亦會大。內部分歧與鬥爭將會削弱特朗普政權、政策的一貫性和可信性。他第一個任期混亂，今次多了他小圈子以外的勢力參加，可有改善。不過，還是拉雜成軍，各方主張理念還是不清，便難整合，因此難以期望馬斯克等可帶來特朗普政權採納革命性的轉變。

特朗普政權至多是推動改革，背後是利益集團的競爭和特氏利用美國體制的弱點來擴大個人權力、個人和家族、集團的利益。或許因後者，特朗普政權還是可以妥協和談判。沒有拜登等的政治執拗，戰爭或可免。可是猶太人製造的中東危機，他亦沒法解決，還是要聽猶太人的主張。

特朗普的改革政策是否可倚仗民粹主義，以及馬斯克等新興利益集團來取得政權呢？還是會半途而廢，甚至政權夭折？且看他的團隊的力量了。