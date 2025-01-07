撼死火垃圾車尾 夾斃貨車司機

無減速扭軚閃避 撞到彈起 輕型冷凍貨車昨晨沿長沙灣連翔道往西隧方向行駛，當駛至海達邨對開，懷疑在沒有減速、閃避及煞車情況下，猛撼因故障而亮起死火燈、停在左線的一輛垃圾車車尾。貨車中年司機昏迷被困，送院後不治。美心集團表示，涉事司機在送貨途中遭遇意外，已慰問其家人並提供適切協助。

事發於昨日早上7時許，該輛涉事的輕型冷凍貨車，沿連翔道往西區海底隧道方向行駛，當駛至長沙灣海達邨對開，猛撼一輛垃圾車車尾，貨車駕駛室嚴重凹陷毀爛，姓蘇（50歲）司機全身多處受傷，昏迷被困駕駛室。救援人員接報趕至，利用工具撬開車門救出蘇男，他獲救時已沒有反應，救護員即時替其急救並由救護車急送廣華醫院搶救，惜至上午8時17分被證實傷重不治。

垃圾車女司機事發前已離場 有「車Cam」片段顯示，意外發生前，涉事垃圾車亮起死火燈停於左線，輕型冷凍貨車駛至時懷疑沒有減速、沒有扭軚閃避及煞車情況下，直接猛撼垃圾車車尾。當貨車接近垃圾車一刻，拍下「車Cam」片段的車輛上，有人不禁稱：「撞喇喎！」未幾貨車便如一支箭般猛撼垃圾車車尾。由於撞擊力頗大，貨車車尾一度翹起離地，車頭駕駛室更扭曲變形，現場塵土飛揚，汽車零件碎片散落一地。

據了解，出事時垃圾車姓詹（54歲）女司機不在現場，她在垃圾車因故障停下後擔心個人安全，遂亮起死火燈及離開垃圾車及公路。警員經聯絡垃圾車公司負責人了解後，女司機始返回現場助查。受事故影響，現場部分行車線一度封閉。消息稱，蘇男報住沙頭角。美心集團表示，昨天早上該公司一名貨車司機在送貨途中遭遇致命交通意外，公司感到深切哀痛，並已即時聯絡其家人作出慰問，並會提供適切協助。