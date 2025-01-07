陸振中認事發當日接觸女下屬雙臂

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，於2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨日在區院續審，陸振中續接受控方盤問。就控方早前質疑他是「變態、玩下屬」，陸稱感到受侮辱，並指連日來均難以安睡。他強調自己沒有階級觀念，素來照顧員佐級警員。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，3度非禮Ｘ。另在7月飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

疑拉扯Ｘ進入殘廁走廊 就2022年6月22日的非禮事件，控方播放當晚食肆的閉路電視片段，顯示被告曾雙手捉着Ｘ的雙臂，疑拉扯Ｘ往進入殘廁的走廊。被告否認控方說法，並稱因女廁內人來人往，令她無法嘔吐，才前往殘廁，但被告同意片段顯示他曾接觸Ｘ的雙臂。

就7月15日的飯局，控方詢問被告是否在沙頭角警署內有很大權力。被告稱駐守該區時間愈長的警官才有愈大影響力，但他屬「空降」，下屬會不聽他命令。他又稱自己無階級觀念，很關照警員，很多同袍亦曾表示願意為他出庭作供，不過因「各種原因」最終作罷。他重申警隊的階級觀念不嚴重，因為警隊是一個團隊。案件編號：DCCC 137/2023