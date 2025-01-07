認藏可卡因藍精靈 男警判罰款感化令

有男警去年7月當值期間神志有異，揭發他對可卡因呈陽性反應，身上搜出含可卡因的微量固體及咪達唑侖（俗稱「藍精靈」）。在保釋期間，他於街上被同袍截查，結果被搜出藏有咪達唑侖。男警早前承認兩項「藏毒」罪及一項「管有第一部毒藥」罪，昨在沙田裁判法院被署理主任裁判官鄭紀航判處判罰款2,000元，及12個月感化令。

34歲被告方嘉偉，控罪書上報稱為公務員。被告被控於2024年7月16日在葵涌警署13樓，管有一張20元港幣折疊成小包內含可卡因的微量固體及兩粒藥丸含0.02克咪達唑侖，以及管有第I部毒藥，即4粒含有佐匹克隆的藥片及一個煙彈內含1.8克尼古丁的液體。被告另被控於2024年8月18日，在東涌逸東邨雍逸樓外管有危險藥物，即咪達唑侖。

辯稱醫生處方 未供證明 案情指，2024年7月16日，被告當值期間，上司發覺他不能集中，好像很累，懷疑受藥物影響，遂要求他到葵涌警署13樓進行藥物測試，結果對可卡因呈陽性反應。被告被要求搜身，最終警員在被告銀包及腰包，分別搜出涉案物品。被告被捕並稱希望找律師。至2024年8月18日，警員在東涌逸東邨雍逸樓外巡邏時，發現被告形迹可疑，遂上前截查，並在被告右前褲袋檢獲咪達唑侖。被告解釋說是醫生處方，但一直未能提供相關證明。

警員涉毒被捕 屢見不鮮 警員「知法犯法」屢見不鮮，涉及毒品而被捕的警務人員亦為數不少。45歲反黑組警署警長許思漢於2020年參與搜查店舖行動，搜出藏於茶包內的300公斤冰毒後，暗中取去部分毒品。其後警員於一酒店房間搜查並拘捕一名疑販毒的女子時，許帶着部分冰毒突然開門入房，始被揭發監守自盜，最終起回24.6公斤冰毒，市值高達1,600萬元。許於去年3月被重判監禁23年10個月。

有25歲男子於2023年3月中在尖沙咀酒店被人以俗稱「迷姦水」的毒品迷姦，之後暴斃。事件亦發現陸姓32歲男警牽涉其中而被捕，其後他被控「未經同意下作出的肛交」罪，正在停職；2019年4月，休班警員馬道宸在羅湖過關時被搜出冰毒、「偉哥」及私煙等。他解釋在友人慫恿下服食毒品，聲稱用作「止痛」之用，最終被判18個月感化令。案件編號：STCC 3335/2024