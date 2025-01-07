醫健：成視在人：孟加拉眼科篩檢 700人擺脫白內障

孟加拉是全球最大採茶生產地之一，當中有167個商業茶園的採茶工人缺乏足夠的眼科護理服務。為了幫助這些辛勤工作的採茶工人，奧比斯最近與當地眼科機構合作，提供為期一年的眼科篩檢服務，並為採茶者提供免費矯視眼鏡、藥物及手術治療。至今，已為700名患者提供白內障治療手術。

60歲的Pobi是一名單親母親，她的兒子、媳婦和孫子也是採茶工人。採茶除了是體力勞動的工作，因為長期日曬關係，他們亦較一般人容易患上白內障。Pobi的視力一直惡化，工作效率亦不斷下跌，每天收集的茶葉從30至35公斤減少到每天8至10公斤。

我們最近為Pobi提供了治療手術，成功恢復了她的視力。Pobi重新獲得足夠的收入，她的兒子可以自由地從事新的事業，在茶園裏開了一家雜貨店，改善了家人的財富。

眼鏡矯視 茶園工人重見光明 除了Pobi，於另一個茶園工作的Minoti從小就開始採茶，她的丈夫是當地社區領袖，一家人的收入一直維持着收支平衡，直到Minoti在40歲時出現視力問題，「由於眼睛問題，我無法收集茶葉。」她說：「我無法面對陽光，頭痛得很厲害，那時我快要失業了。」

去年4月，奧比斯的眼科護理人員在當地挨家挨戶進行眼睛檢查，並將任何有問題的人轉介進行進一步評估。Minoti被診斷患上屈光不正，可以用眼鏡矯正，並為她處方了眼藥水。一副眼鏡就解決了Minoti的生計問題，目前仍有眾多採茶工人正等待復明機會。

奧比斯