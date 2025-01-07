牙科街症超額抽籤 一成患者候補看診

【本報訊】衞生署牙科街症服務網上登記昨日起實施超額抽籤，並設候補機制，完成網上登記而未被抽中的65歲或以上長者，將會優先列入候補名單。九龍城及堅尼地城兩間牙科診所超額抽多約一成的街症名額，衞生署認為機制有效避免浪費資源。

以往牙科街症取籌需要市民親自排隊，導致有通宵輪候的情況，現時推出網上申請後，終可免去排隊之苦。本報記者昨晨到堅尼地城牙科診所視察，有中籤者早上約8時陸續抵達，職員核對資料後，安排中籤者按中籌編號就座。九龍城牙科診所中籤者亦有類似安排。在新機制下，署方當發現有人缺席，就會在早上9時半開始，陸續通知候補名單上的人士，他們必須在上午11時半前到達診所應診。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢在電台節目表示，推出首3天共有1,769人登記，272人抽中名額，缺席率由首日31%回落至20%，中籤人士當中七成出席都是長者。

署方人員早前逐一致電中籤人士，當中數人表示未能應診，原因上班及無時間，亦有長者表示無人陪同到診。部分未能到診人士表示不知道原來只會提供緊急牙科服務。

許表示，昨日有兩間診所提供相關的緊急牙科服務，包括九龍城及堅尼地城的診所，原有84個籌，加上超額及候補機制下預留多大約10%名額，合共抽出92個籌。如到早上9時半，有中籤人士未到診，署方人員會立即聯絡候補名單上的人士，期望候補人士可以在11時半前到來。至於只有兩小時通勤是否足夠，她認為候補名單市民是以填寫第一志願診所為主，相信大多住在附近，即使稍為遲到，現場醫護人員亦會彈性處理。

團體倡推社區支援 協助未中籤者 社區組織協會幹事連瑋翹則指，市民需要多些時間適應新機制，網上登記較親身排隊，尤其對長者有磨合期。他認為署方改善機制避免浪費名額是好事。惟診所數目有限，網上登記系統難以中籤，建議當局考慮實施社區牙科支援計劃，由私人牙科診所協助處理市民需求。

衞生署發言人回覆表示，臨時實施超額抽籤後，中籤名額適度增加至各46個，增幅約為10%，兩間診所的服務量已用盡，超越了原訂的實際名額42名，分別約為102%和107%。署方會繼續監察新系統的運作，並密切留意市民的使用情況和出席率，在不影響整體服務質素的前提下，適度增加中籤名額和設立候補名單兩項應對措施，以填補空缺。