東呼即應：行人揚手車前橫行 被「砵」即不忿

【本報訊】馬路如虎口，《東呼即應》留意到網上流傳片段，有車Cam拍得有行人先在行人道抬頭望向對面高位，繼而當前車起動，這行人揚起手，隨即一腳踏出馬路。行人此舉令本來可以「踩油」向前的後車司機被阻，於是響按「砵」了一聲，不過有人似乎被「砵」後不是太開心，罵戰隨即展開。

閃燈代替響按更有禮 事件中無論行人還是司機均可以有更好的處理方法，首先司機可以利用「閃燈」代替響按，令被「砵」之人沒那麼尷尬。其次做行人的，不妨上網看看「長者行人安全」宣傳片，當中那個也舉起手說過便過，「同啲車鬥快」的老翁一樣衝出馬路。還是認為所有司機都會奉旨讓行人過路？

莫說港產司機的駕駛態度大多數「唔係人咁品」，誤將油門當腳掣，結果撞死或撞傷行人的新聞也比比皆是。事實上片段中的司機那一下響按，的確成功勸阻了背包男的同行人士，令他打消了於車前橫過的不明智想法，更揚手示意車輛開行。還是那句，過路毋須以自己血肉之軀與車輛「擦身而過」，冒險去試試自己一雙腳是否真的那麼易被夾斷。