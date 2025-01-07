東呼即應：食雪無異於吃泥 東呼即應勸咪制

重金屬微塑粒化學氣體 連同細菌可一啖有齊 近日有來自馬來西亞、台灣的網紅「好食唔食」 走去「食雪」，結果食出禍來，大病一星期。網紅為騙、博取流量，廁所板也舔過，最壞是有一班「網絡成癮族」隨時看完「有樣學樣」，害人不淺。早在去年1月，奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般在社交網站教粉絲以積雪來做凍飲，即被批評等同「吃便便」，至年底卻先後有所謂網紅接棒，拍影片「食雪」。《東呼即應》請來醫生為大家講解「食雪」有多危險。另外亦請來專家從環境污染的角度分析一下所謂「食雪」，其實等同吃進甚麼東西。

粵港澳大灣區城市建築學會空氣處理顧問黃勁松解釋，海洋或者湖水蒸發上天空，到最頂時就會慢慢形成雲層，雲層變厚就會降落，如果在冷的地方降落就會形成雪花。但有3個過程會導致雪出現問題，第一是海洋和湖泊蒸發時，湖或海裏的物質會同時上升，譬如坑渠內有大量大腸桿菌，細菌就會一路上升至雲層；或者有工廠排出受污染的水及重金屬，重金屬亦會一路上升；一些存在於海洋四周的細微塑粒，亦會同時上升至雲層，最終又會在雪內下降。

黃續指雪中的有害物質基本上可以分為3種，有固態性的重金屬、微塑粒；化學性的氮氧化物及工業用的化學氣體，當中的污染成分與雨水、雪結合下降；甚至會有微生物，即是病原體。黃解釋包括大腸桿菌等細菌亦可以在雪內找到，不過在低溫環境時處於休眠狀態，只要溫度變高，細菌就可能變得活躍。而且微生物進入身體後可以快速繁殖，他舉例指可能雲層原本在太平洋飄浮到某個國家，下降時有機會累積其他污染物，之後又可能有動物走過，污染物就再被疊加。

雨雪多受污 入眼易發炎 黃提醒，無論下雨、下雪，都盡量不要被雨雪沾到嘴巴及眼睛，雨天時眼睛發炎，有可能是被不潔的雨水濺到，如果雨水含酸性高，部分建築物甚至會被腐蝕，但並不是因為雨水不潔，而是建築物被帶酸物質的雨水或雪腐蝕。當淋雨、雪後，亦建議回家徹底清潔身體，有小朋友貪玩張開口吃雨水，覺得很有趣，但其實都是危害健康。另外被雨水滴到或者雪花沾到眼睛，亦有機會發炎。

家庭醫生關嘉美則指，其實吃路邊的雪與吃路邊泥沙沒有分別，兩者一樣有很多細菌和病毒。病原細菌有逾千種，難以判斷是哪一種致病，而病原細菌出現在四周，尤其雪堆內，進食可以導致腸胃炎、肚屙、嘔吐、腸胃不適、發高燒，甚至肚屙至脫水影響到腎臟，從而腎衰竭。

輕則屙嘔 重則肺炎奪命 另外，關指如果觸摸後吸入氣管，可以引起喉嚨痛、咳嗽，嚴重的話甚至肺炎，損害肺部功能，之後衰竭甚至死亡；亦可以進入尿道變成尿道炎，如果細菌由皮膚進入則可以入血，引起白血病，嚴重亦可以死亡。

關強調，地上的雪或污物都不可以觸摸，放入口更是萬萬不可，至於吃多少才會生病，則視乎進食多少細菌。另外亦要視乎個人的抵抗力，譬如抵抗力好的人士，病徵會較輕微，當時免疫系統的狀態亦有影響，如果太疲倦又有其他不適狀況時，接觸到少許細菌亦有機會出現很嚴重的病徵及併發症。關續指，以雪冷藏水果原則上是可以，但水果表面會受污染，進食時必須以潔淨水沖洗，或者將外皮削去。另外要留意冰雪含有污物，接觸水果時手亦會觸碰到雪，如果手部有傷口，細菌就會由傷口進入，引致傷口發炎。