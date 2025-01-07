小一統一派位 1‧13起電子平台選校

【本報訊】為配合「智慧政府」策略，教育局已將小一入學申請全面電子化。教育局昨日提醒家長，如子女已參加2025年度小一入學統籌辦法而未獲自行分配學位，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，有關家長須於1月13日至19日期間選校。

明向家長寄通知書 如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台於1月13日至19日遞交統一派位「選擇學校表格」；家長亦可到統一派位中心辦理選校手續，當局將於明日向各家長寄出選校通知書。為照顧不同家長的需要，家長仍可以紙本形式遞交「選擇學校表格」。他們可按通知書上的建議時段，即1月18日上午9時30分至下午12時30分或下午1時30分至4時30分，或1月19日上午9時30分至下午12時30分，前往指定統一派位中心辦理。「小一入學電子平台」的家長用戶，可自行決定以電子平台或到統一派位中心遞交統一派位申請，但切勿遞交重複申請。

選校手續只需申請兒童的其中一位家長辦理，家長應盡量避免帶同子女前往統一派位中心。如家長未能於建議時段辦理選校手續，可於1月19日下午1時30分至4時30分到指定統一派位中心辦理。選校通知書會夾附「選擇學校表格」供以紙本表格遞交自行分配學位申請的家長預先填寫。

6‧4公布派位結果 如個別家長未能使用「小一入學電子平台」或前往統一派位中心辦理選校手續，可授權一名人士帶同已填妥的「選擇學校表格」及家長簽署的「代辦選校手續」授權書前往統一派位中心，以代辦有關手續。若家長於1月19日後才為子女提出申請參加2025年度小一入學統籌辦法，他們須前往學位分配組辦理有關手續，學位分配組會於6月為申請兒童另行安排小一學位。

統一派位結果公布方面，已使用「智方便」或「智方便+」啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月4日早上10時起透過電子平台查閱統一派位結果。家長如欲於6月4日透過電話短訊接收派位結果，請在「選擇學校表格」填選有關安排。此外，派位結果會於6月4至5日透過郵遞方式通知家長。