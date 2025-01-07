啟德簡屋項目 組裝合成件抵港

建逾萬伙 少於8500組件

何永賢表示，在當地聽取了中國建築匯報地盤及工廠生產進度，並進入廠房參觀其MiC智能化生產線及內部裝飾生產線，同時更見證了啟德項目首件MiC組件發貨運港。她又指部分MiC組件特別長，是因為一個箱包內含兩個單位部分及中間的走廊，所以從廠房的運輸到地盤的吊運裝嵌，能更省時高效，一次過完成更多工作，並解釋指這是為何啟德項目雖然有逾1.07萬個單位，卻只需不足8,500件MiC組件。