啟德簡屋項目 組裝合成件抵港
【本報訊】今屆政府大力推動興建簡約公屋。房屋局局長何永賢昨日在社交平台上貼文，指昨早到中國建築在珠海海龍廠房，視察簡約公屋啟德項目的MiC組件生產，並見證該項目的第一件MiC組件發貨到港。
建逾萬伙 少於8500組件
何永賢表示，在當地聽取了中國建築匯報地盤及工廠生產進度，並進入廠房參觀其MiC智能化生產線及內部裝飾生產線，同時更見證了啟德項目首件MiC組件發貨運港。她又指部分MiC組件特別長，是因為一個箱包內含兩個單位部分及中間的走廊，所以從廠房的運輸到地盤的吊運裝嵌，能更省時高效，一次過完成更多工作，並解釋指這是為何啟德項目雖然有逾1.07萬個單位，卻只需不足8,500件MiC組件。
除了在組件設計方面之外，她指團隊對運輸過程亦有悉心規劃，由珠海廠房發貨到啟德地盤，連同清關工序，整體約4小時。團隊也安排部分MiC組件到元朗擺放，以更好地作物流安排，並讓地盤不論上午或下午，都能確保MiC組件貨源充足。
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