黎智英參與線上節目 否認鼓吹台獨

為12港人蛇發聲 求西方干預中國內政 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨繼續自辯。黎承認曾在線上節目公開描述台灣為「國家」，他同意或有更佳用詞，並同時強調台灣是中國一部分，否認鼓吹台獨。另外，黎曾要求國際社會就12港人事件發聲，他於庭上同意此舉屬請求外國干預中國內部事務。

審訊因聖誕及新年假期暫停約兩星期，至昨日恢復。黎智英繼續接受辯方大律師關文渭主問。2020年10月1日，黎智英在節目《Live Chat with Jimmy Lai》中稱，因應中共的威脅，相信特朗普會領導西方集團聯合起來，創造新世界；又形容中國是自由社會的敵人，所有面對中共威脅的國家別無選擇，需要讓美國現身，愈多愈好。

指台灣將成獨一無二國家 黎智英昨解釋，「讓美國現身」是指日本、菲律賓等跟中國有摩擦的國家，需要美國保護。他只是陳述事實，並沒有鼓勵甚麼，而事實上，特朗普已對中國採取強硬態度。被問及中國是否敵人，黎智英指，對香港而言答案為「是」。

在節目中，黎亦稱，台灣晶片對美國很重要，認為台灣將會成為獨一無二的國家。黎智英昨承認，或許有較「國家」好的字眼，例如一個地方，但矢口否認自己鼓吹台獨，強調台灣是中國一部分，不能成為主權國家。

2020年10月11日，黎發表專欄文章，寫到「美國對中國的高科技和晶片封鎖，也將牽制西方陣營和日本澳洲等國家，封鎖他們出口高科技和晶片到中國」、「面對全面的制裁，中國的科技研發就更加寸步難行」。另外，黎寫到「不宣布獨立不等於台灣不能提升其國際地位……美國與台灣實質建交和軍事緊密合作，雖然有實無名，如同主權國家的關係指日可待」。

黎智英庭上指，文章只是分析時局，講述發生了的事，無意請求制裁或敵對行動，也沒鼓吹美國跟台灣更緊密合作。對於文中提到「獨裁者」，黎智英昨稱指的是習近平，不諱言習近平明顯是獨裁者，但否認煽動仇恨。

認同特朗普強硬對待中國 2020年10月15日，黎智英在節目《Live Chat with Jimmy Lai》中，說國際社會應為偷越邊境12名香港人蛇發聲，給予壓力中共，好讓他們能夠回港，揚言「請幫忙！」辯方問黎此舉是否請求國際社會干預中國內部事務，黎智英回答「是」、「某程度上是的」。翌日，黎智英在另一訪談中說，特朗普以強硬態度對待中國，形容這是正確的做法。黎在庭上重申只是陳述事實。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點