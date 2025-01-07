康署部分設施大年初一二暫停開放

【本報訊】尚有不足一個月就到農曆新年，康樂及文化事務署昨日公布農曆新年假期的公共服務安排。康文署轄下公園及遊樂場於農曆新年假期間將照常開放，康體通系統網頁版及流動應用程式服務亦會照常運作。至於部分康樂體育設施，如體育館、壁球場、網球場、草地球場、草地滾球場、屯門康樂體育中心及牛池灣公園的射箭場大年初一（29日）、年初二（30日）暫停開放後，將於年初三（31日）重開，運作時間如常。

除上述設施外，其他體育館、各項陸上收費康樂設施、游泳池及水上活動中心均於農曆年初一至初三暫停開放，刊憲泳灘的服務亦會暫停。除已作預訂安排外，大球場及各運動場將暫停開放。各度假營在農曆年廿九（28日）將不提供宿營服務，並於年初一至初三暫停開放。

各場地內的康體通服務櫃台及智能自助服務站將於場地關閉期間暫停服務。如場地於年初三開放，場內的康體通服務櫃台及智能自助服務站亦會同時提供服務。

圖書館初一至初三休館 文化設施方面，所有香港公共圖書館、流動圖書館和學生自修室，由農曆年廿九下午5時至年初三休館。