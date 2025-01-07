叫女同事做「大波蓮」 餐廳經理踩性騷紅線

「咁唔識尊重人」 改花名遭停職處分 有餐廳新入職女員工控訴在上班期間被分區經理性騷擾，包括擅自幫她改不雅花名「大波妹」、「大波蓮」，導致其他人亦這樣稱呼她，令她感到極大的不尊重。貼文在網上引發熱烈回響，不少網民呼籲事主去平機會投訴。涉事餐廳前日發出聲明，稱留意到有同事在工作期間，以及內部群組受到性騷擾言論，對事件表示關注，經內部調查後，涉事職員已被停職及處分。

九龍塘又一城的連鎖韓式餐廳「Terrace in seaside」，有新入職女員工在本月4日於社交平台撰文，斥責餐廳同事「點解你又一城分店嘅經理，可以咁唔識尊重人？」。她指上班首日即被分區經理改花名，稱她為「大波妹」，上班第二日，該分區經理更將她的花名升級為「大波蓮」，其他餐廳內高級職員亦「跟風」，以其身材與事主開玩笑。

她於貼文中又稱在上班第3日性騷言行變本加厲，在她「攞碟」時，有同事「同我講個波咁大，可以做防撞網，好安全唔會跌」。但她指性騷情況未有減退，其中在工作群組報更的訊息中，對方直接將這個花名寫在報告上，讓她覺得「我好似冇咗自己個名咁。」

網民籲向平機會投訴 事件公開後引來網民熱議，大批留言呼籲事主向平機會投訴，捍衞自己的權益，「就算公司話已處分，係公司嘅事，你都可以去平機會告呢個/呢班人」、「建議妳預備好supporting documents（輔助文件）， 直接去平機會投訴。唔好姑息呢啲人」、「直接去平機會告佢性騷擾及性別歧視，跟住去埋勞工處以防有人無理解僱。」

涉事餐廳管理層日前在社交平台發出聲明指，非常關注事件，強調對任何形式的性騷擾絕不容忍，經內部調查後，涉事職員已停職及遭處分。涉事餐廳表示希望每位同事在安全和互相尊重的環境下工作，並已制訂防止性騷擾的政策和指引，並加強相關培訓。若遇不妥情況，同事可即時向人事部或管理層反映，所有舉報均會保密，管理層將公平處理。