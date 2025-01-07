中區遏青少罪行 涉毒品打鬥拘7人

【本報訊】在剛過去的聖誕及新年長假期間，即2024年12月20日至2025年1月5日，有大小不同的消遣活動在中區一帶娛樂場所舉行。執法部門除在活動舉辦地點進行人群管制，亦於附近一帶進行代號「匯流」的反罪惡行動，以保護青少年及打擊相關罪行，包括毒品濫藥等非法活動，並警惕區內酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。

行動分多階段進行，除動員警員外，亦邀請其他持份者於區內娛樂場所協助進行宣傳教育，藉此提醒青少年消遣歡聚時保護自己，遠離毒品、免受引誘。行動期間，警員巡查了逾10間酒吧，並發現兩名分別16歲及17歲青少年，在深夜於酒吧內逗留消遣，人員因此對有關場所採取執法行動，以確保相關場所並無售賣酒精類飲品予未成年人士。

人員亦在高風險的地點進行巡邏及情報主導的執法行動，以打擊相關的非法活動，期間以情報主導方式，在中區偵破共5宗與毒品及暴力相關的案件，並以涉嫌「在公眾地方打鬥」、「販毒」及「藏毒」，拘捕5名男子及兩名女子（16歲至43歲）。