稱控方提供文件不完整 非禮案前區議員押後答辯
【本報訊】大埔區前區議員陳振哲被指於2022年至2023年間兩度非禮前女員工，因而被控兩項非禮罪，案件昨天在粉嶺裁判法院再訊。被告原定須答辯，但辯方表示因控方選擇性提供「未採用材料」，而且當中內容模糊，故希望把案件押後，以待控方提供完整的相關文件才進行答辯。裁判官最終將案件押後至2月25日再訊，被告續准以3,000元現金保釋。
涉兩度猥褻侵犯前女員工
被告陳振哲（51歲）被控兩項非禮罪。控罪指被告於2022年5月在新界大埔康仁街某單位猥褻侵犯女子Ｘ，及於2023年6月某日在香港猥褻侵犯Ｘ。
辯方於庭上指出，兩個工作天前才收到包括涉案Signal訊息等部分「未採用材料」，因此希望取得完整資料才答辯。控方一度反對押後答辯，直至辯方在庭上出示與執法部門交收文件的紀錄，並指出文件內容的模糊情況後，控方稱會指示執法部門在1月15日前提供所需資料。案件編號：FLCC 2010/2024
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