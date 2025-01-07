稱控方提供文件不完整 非禮案前區議員押後答辯

【本報訊】大埔區前區議員陳振哲被指於2022年至2023年間兩度非禮前女員工，因而被控兩項非禮罪，案件昨天在粉嶺裁判法院再訊。被告原定須答辯，但辯方表示因控方選擇性提供「未採用材料」，而且當中內容模糊，故希望把案件押後，以待控方提供完整的相關文件才進行答辯。裁判官最終將案件押後至2月25日再訊，被告續准以3,000元現金保釋。