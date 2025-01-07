港大研究助理教授 遭入稟追債4000萬

香港大學外科學系研究助理教授江美怡，於2022年被一名債權人入稟高等法院，追討一筆4,000萬元的債項及相關利息。根據入稟狀指，江美怡於2014年9月簽訂借款單據，借款4,000萬元。原告人要求法庭頒令江需償還該筆款項，並支付相關利息與訟費。

屬外科學系 腫瘤學專家

被告江美怡，為香港大學外科學系研究助理教授。根據香港大學的網頁顯示，江美怡畢業於澳洲悉尼大學，並獲得醫學科學一級榮譽學位。她其後於香港大學取得神經腫瘤博士學位，並在港大接受博士後培訓，研究有關膠質腦腫瘤的抗藥性治療。她亦曾在美國辛辛那提兒童醫院腦腫瘤中心接受培訓。案件編號：HCA 1432/2022