工展會130萬人次入場 生意額達10億

【本報訊】昨日是最後一日工展會，不少市民到場掃平貨，有市民認為今年氣氛熱鬧，更已第二次入場購物，兩次入場總共消費約一萬元。廠商會會長盧金榮指今年入場達130萬人次，與去年相若；雖然疫後消費模式不同，但整體生意額已達10億元，形容工展會已完全復常。有參展商對今年人流非常滿意，預期生意額會比去年上升約10%，又指銀髮族的生意額也有雙位數增幅。

廠商會副會長施榮恆表示，今年入場的內地遊客有所增加，有參展商反映內地遊客增加了30%，計劃明年工展會再擴大「Chill飲Chill食區」，以吸引遊客和年輕人參加。他又稱，今年為促進銀髮族消費，為銀髮族增設了不少優惠，目前向百多間參展商作統計，長者卡有額外多5%的消費額。

海味店滿意人流生意 本報記者昨日中午時分到場，只見人流極旺，走道之間人頭湧湧，不少熱門攤位被擠得水洩不通。踏入最後一日展期，不少參展商都希望「要錢唔要貨」，以大減價促銷食品；而在會場中央的展板區則有許多市民執貨，除手推車又帶了旅行袋裝貨，人人滿載而歸。

安記海味市場及推廣部經理潘先生（Henry）表示，對今年人流和生意額十分滿意，預計今年銷售額比去年會升約10%，對於大會今年鼓勵銀髮經濟，他指現場有不少銀髮族，他們的消費力不俗，也有推出湯包優惠予他們。而壽桃牌銷售及市務部經理劉佩玲則稱，今年新推出凍櫃貨品，成功吸引不少年輕人購買，相信是因為方便煮食，而銀髮族亦促進不少消費，粗略估計單計銀髮族的生意額，今年約有雙位增幅。

市民鄺婆婆今屆工展會已入場3次，昨日主要買食物和調味料等，3次總共消費了約6,000至7,000元。另一市民吳女士（化名）和兒子一同到場，買了許多零食乾糧等食品，她稱已是展期內第二次來，合共購物了約一萬元。