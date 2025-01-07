北都展館無迫切性 財赤下議員促煞停

學者倡減少基建 或與企業合作發展 政府日前改口指本年度財政赤字在1,000億元以下，而策略主要以節流為主，又指工務工程要分先後緩急處理。有議員認為政府應審慎考慮鬧出過爭議、造價最高達7億元用作宣傳北部都會區等大型基建計劃的「大型建設計劃展館」（北都展館）是否有迫切性，亦有學者則建議政府減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程，以改善財赤。

政府日前指工務工程要分先後緩急處理，被問及政府工務工程有何調節空間，議員林筱魯昨在一個電台節目中指政府要審慎考慮曾鬧出過爭議、造價最高達7億元用作宣傳北部都會區等大型基建計劃的「大型建設計劃展館」是否有迫切性。他又透露早前討論《保護海港條例》修訂時，政府也提出過某些優化工程未必做得來。

造價7億 功能重疊 該展館擬於演藝學院對面的分域碼頭街灣仔北海濱用地興建，初步建議樓高3至4層，總樓面面積8,000至一萬平方米，造價約6億至7億元。當局曾稱用地位處市中心，便利海內外訪客。但當時在立法會發展事務委員會上，有議員質疑是否有必要，又指功能與中環展城館重疊，更與北都相距甚遠。另外，當時文件綑綁300億元新田科技城撥款，亦惹爭議。

「冇都未必有好大問題」 林筱魯指工務工程不限於公眾理解的大型基建，還有一些如學校、道路優化工程等，這些都可視乎需要進行。他同意房屋問題未解決，所以與房屋相關的工程不應停下來，可是也有一些優化工程是「冇都未必有好大問題」。他指近年港府與土地相關的收益急跌，認為在經濟結構轉型下，政府應投資和扭轉稅收結構，下定決心改革，才可於未來幾年扭轉局勢。

他又表示經濟結構轉型需要時間是必然的事，創科等部分政府投資的範疇，亦未必可以即時獲得回報收益，認為政府的解說工作不足，未能讓大眾了解何時才能獲得收益，若當局提升社會的投資和消費信心，相信可加速改善財赤問題。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦建議政府減少部分基建，或與私人發展商合作發展工程。他指政府開展公務工程時可以展開更多競投，過去不少基建興建到一半時會被大幅加價，認為當局要在合作信中仔細列出細則，以管理工程價格。

至於近年基建的支出主要依靠發債，現時的債息支出佔整體比重低於1%，他指國際投資者購買債券的需求很大，但問題在於發債是需要歸還，建議政府盡量減少發債和減少不必要的開支，盡可能控制發債水平在香港GDP的60%內，比較安全。他指香港去年的印花稅收入增加、投資回報比預期多，不認為會達千億元財赤。